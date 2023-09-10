YKS ikinci tercihler ne zaman? ÖSYM ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte YKS boş kontenjanlar ve ek tercihlerde son durum
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin boşta kalan kontenjanları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2023 YKS ek tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) tercih sonuçlarını açıklaması ve kayıtların da sona ermesinin ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen on binlerce kişi, boş kontenjanlar için tercih yapacakları tarihi bekliyor. İşte, 2023 üniversite ek yerleştirme ve tercih işlemlerinde son durum...