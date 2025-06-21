YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM yanıtladı
Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde yapılacak. YKS'ye giren binlerce adayın her yıl merakla sorduğu sorulardan biri: "YKS kitapçıkları sınav sonunda geri alınabilir mi?"
ÖSYM, 6114 sayılı Kanun kapsamında, sınavda kullanılan soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarının sınav sonunda salon görevlilerine teslim edilmesi gerektiğini duyurdu.