YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM yanıtladı

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde yapılacak. YKS'ye giren binlerce adayın her yıl merakla sorduğu sorulardan biri: "YKS kitapçıkları sınav sonunda geri alınabilir mi?"

YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM yanıtladı - 1

ÖSYM, 6114 sayılı Kanun kapsamında, sınavda kullanılan soru kitapçıkları ile cevap kağıtlarının sınav sonunda salon görevlilerine teslim edilmesi gerektiğini duyurdu.


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YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM yanıtladı - 2

Ayrıca sınav sonrasında bu evraklar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren soru kitapçıkları için 6 ay, cevap kağıtları için 1 yıl saklanıyor ve sonrasında imha ediliyor.

YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM yanıtladı - 3

KİTAPÇIKLAR NEDEN GERİ VERİLMİYOR?

Soru kitapçıklarının adaylara verilmesi, kopya ve paylaşım risklerini artırabilir.

ÖSYM, “Temel Soru Kitapçığı” kapsamında sadece sınav bitiminde yayımlanan sınırlı sayıdaki soruları paylaşır; tüm soru kitapçıları gizli kalır.

Örnek vakalarda, sosyal medyada kitapçık paylaşan adaylara yönelik yasal işlemler başlatıldı.


YKS kitapçıkları geri veriliyor mu? ÖSYM yanıtladı - 4

Bu önlemler, sınav güvenliğini artırmak ve adil bir değerlendirme süreci sağlamak amacıyla uygulanan resmî ÖSYM politikaları arasında yer alıyor.

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