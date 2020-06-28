YKS maratonunda ikinci gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Yapılacak sınavlar kapsamında 81 ilde, saat 18.30'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bursa'da kimliğini unutan bir öğrenciye polis kaskını vererek onu sınava yetiştirdi. İstanbul'da bir öğrenci kaza yaptı ancak sınava girdi.

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İHA - Anadolu Ajansı - DHA 28.06.2020 - 11:29

ADAYLARIN YARDIMINA YİNE POLİS YETİŞTİ Bursa'da YKS'ye girecek öğrenciler kimliklerini unutunca soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı. Sınav giriş saatine dakikalar kala kimlik çıkartmaya gelen öğrencinin imdadına motorlu trafik polisi yetişti. Kendi kaskını çıkarıp öğrenciye takan ve motosiklete bindiren polis, geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE DEĞİL SINAVA GİTTİ İstanbul Maltepe'de de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün gerçekleştirilmesinin ardından üniversite adayları bugün de Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanını yaşıyor.

İkinci oturum AYT saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlanacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YKS, YDT İLE SONA ERECEK Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adaylar, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS dolayısıyla bugün saat 18.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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