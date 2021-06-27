YKS maratonunda ikinci gün

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( ÖSYM ) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi ( TYT ) ile başladı.

Bugün ise Alan Yeterlilik Testi var. 10.15'te başlayan ve 13.15'te bitecek olan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.