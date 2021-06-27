YKS maratonunda ikinci gün

Üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu 2021-YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile saat 10.15'te başladı. Saat 15.45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi ise saat 17.45'te sona erecek.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.06.2021 - 10:15
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.
2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi.
Bugün ise Alan Yeterlilik Testi var. 10.15'te başlayan ve 13.15'te bitecek olan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.