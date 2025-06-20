YKS ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav tarihi)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Tüm Türkiye genelinde yapılacak olan 2025 YKS sınavına 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak. YKS sınavları olan TYT-AYT ve YDT'ye katılım sağlayacak olan öğrenciler, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava girecek. 3 oturumlu düzenlenecek olan sınava artık saatler kala ise birçok öğrenci sınav saatini, kaç soru sorulacağını ve sınavların kaç dakika süreceğini araştırmaya başladı. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?
2025 YKS sınavları için geri sayım başladı. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek ve üniversiteli olabilmek için sınava katılım sağlayacak olan 12'nci sınıf öğrencileri, sınav öncesinde YKS sınav saati, süresi ve kaç soru sorulacağını sorgulamaya başladı. Bu yıl 976 bin 697 aday YKS'ye ilk kez katılım sağlayacak. Peki, 2025 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru?