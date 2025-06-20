YKS ne zaman, saat kaçta? TYT-AYT sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 ÖSYM YKS sınav tarihi)

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2025 YKS (TYT-AYT-YDT) sınav tarihi ve saati belli oldu.



Buna göre; YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'da sona erecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te tamamlanacak.