YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi. LGS sınavı ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihine çevrildi. YKS oturumlarına ait ayrıntılar ÖSYM takvimiyle duyuruluyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu?

YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu? - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) oturumları için geri sayım başladı. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi AYT ve 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT olarak geçmektedir.

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YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu? - 2

Üniversite hayali kuran binlerce aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarına başladı. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gelecek yılın ilk aylarında yapacak.

YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu? - 3

YKS 2025 OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi.

Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.

YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu? - 4

YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.

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