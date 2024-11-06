YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi. LGS sınavı ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihine çevrildi. YKS oturumlarına ait ayrıntılar ÖSYM takvimiyle duyuruluyor. Peki, YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) oturumları için geri sayım başladı. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi AYT ve 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT olarak geçmektedir.