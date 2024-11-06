YKS ne zaman yapılacak? 2025 YKS tarihi belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) oturumları için geri sayım başladı. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi AYT ve 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT olarak geçmektedir.