YKS OBP onaylama 2025: OBP onaylama nedir, nasıl ve ne zaman yapılacak?
YKS OBP onaylama, 2025 üniversite sınavları öncesinde sınava girecek olan adayların gündeminde yer almaya başladı. YKS sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) onayı yapacak. Öğrenciler diploma notlarını ve başarı durumlarını e-Okul sistemi üzerinden YÖK’e bildirecek ve bu bilgilerin doğruluğunu onaylayacak. Peki, 2025 YKS OBP onaylama nedir, nasıl ve ne zaman yapılacak?
OBP, Ortaöğretim Başarı Puanı ifadesinin kısaltmasıdır. Lise mezunlarının dört yıllık not ortalamaları esas alınarak hesaplanır. OBP, adayın YKS puanına eklenerek yerleştirme puanını etkileyen önemli bir faktördür.
Her öğrencinin OBP’si 100 üzerinden hesaplanır ve YÖK tarafından 0,12 katsayısı ile çarpılarak yerleştirme puanına eklenir. Yani yüksek bir OBP, adayın üniversiteye yerleşme şansını artırır.