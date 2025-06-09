YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Gözler ÖSYM AYT, TYT, YDT sınav yerleri sorgulama ekranında
YKS sınav yerleri, haziran ayının ilk haftasında gündeme geldi. Yaklaşık 2.5 milyon aday üniversite sınavına katılmak için başvuru yaparken gözler ÖSYM tarafından yapılacak YKS sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. YKS sınav giriş belgesi, sınav günü adayların yanında bulunacak. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav yerleri sorgulama ekranı
2025 yılında 2 milyon 650 bin 640 aday üniversite sınavına başvuru yaptı. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday AYT, TYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi düzenleniyor. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacak okulların adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak. Sınav gününde adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav başladıktan sonra okullara giriş-çıkışlar kapatılacak. Adayların kimlik ve sınav giriş belgesi kontrol için önceden okullarda hazır olması gerekiyor. Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı mı? İşte, YKS sınav yerlerinde son durum…