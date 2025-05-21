YKS sınav giriş yerleri 2025 sorgulama sayfası: YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanacak? (AYT-TYT sınav yerleri)

Sınav giriş belgeleri, adayların sınava girecekleri yer, oturum ve kimlik bilgilerini içeriyor. Bu belgeyi yanında bulundurmayan adayların sınava alınmayacağı uyarısı her yıl ÖSYM tarafından tekrar edilirken, uzmanlar da sınav günü olası aksaklıkların önüne geçmek için belgenin sınavdan birkaç gün önce çıktısının alınmasını öneriyor.