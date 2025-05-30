YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, 21-22 Haziran tarihlerinde üniversite sınavlarına girecek olan adaylar tarafından sorgulanıyor. AYT ve TYT sınavlarına girecekleri okulları ve salon bilgisini öğrenmek isteyen öğrenciler, sınava katılım için gerekli olan sınav giriş belgelerini de yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı - 1

2025 YKS sınav giriş yerleri, üniversite sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel ve yüksek puanlı bir üniversite kazanmak için AYT ve TYT sınavlarına hazırlanmaya devam eden öğrenciler, sınava az bir zaman kala son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sınav öncesinde ise tüm gözler artık YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı - 2

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı - 3

2025 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı - 4

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri

yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

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