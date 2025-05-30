YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, 21-22 Haziran tarihlerinde üniversite sınavlarına girecek olan adaylar tarafından sorgulanıyor. AYT ve TYT sınavlarına girecekleri okulları ve salon bilgisini öğrenmek isteyen öğrenciler, sınava katılım için gerekli olan sınav giriş belgelerini de yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2025 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.
2025 YKS sınav giriş yerleri, üniversite sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel ve yüksek puanlı bir üniversite kazanmak için AYT ve TYT sınavlarına hazırlanmaya devam eden öğrenciler, sınava az bir zaman kala son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sınav öncesinde ise tüm gözler artık YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?