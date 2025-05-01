YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) giriş yerleri için geri sayım başladı. 21-22 Haziran'da uygulanacak olan üniversite sınavlarına katılım sağlayacak olan yüz binlerce öğrenci, sınava girecekleri okul ve adresleri merak ediyor. YKS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden görüntülenebilecek. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Sınava 2 aydan az zaman kala son hazırlıklarını sürdüren öğrenciler gözlerini YKS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?