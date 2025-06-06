YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte (2025 ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav giriş yerleri için gözler o tarihlere çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan üniversite sınavları öncesinde, adaylar sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Yayımlanacak olan sınav giriş belgesiyle birlikte, AYT-TYT sınavlarına girecek olan adayların sınav ve salon bilgisi belli olacak. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, 21-22 Haziran'da uygulanacak olan AYT ve TYT sınavlarına katılım sağlayacak üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. Sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin yayımlanmasıyla hangi okullarda sınava gireceklerini öğrenebilecek. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?