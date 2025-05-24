YKS sınav giriş yerleri AİS ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2025) sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde AYT, TYT ve YDS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar, YKS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından sınava girecekler ilçeleri ve okulları öğrenebilecek. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav yerlerinin açıklanması için öngörülen tarih.

YKS sınav giriş yerleri AİS ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte - 1

2025 YKS sınav giriş yerleri, üniversite sınavları öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan üniversite sınavları öncesinde, adaylar sınava girecekleri salon ve okul bilgisini merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

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YKS sınav giriş yerleri AİS ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte - 2

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

YKS sınav giriş yerleri AİS ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte - 3

2025 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS sınav giriş yerleri AİS ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte - 4

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri

yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

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