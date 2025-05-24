YKS sınav giriş yerleri AİS ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte

2025 YKS sınav giriş yerleri, üniversite sınavları öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan üniversite sınavları öncesinde, adaylar sınava girecekleri salon ve okul bilgisini merak ediyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?