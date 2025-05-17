YKS sınav giriş yerleri bekleniyor: 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca aday, 21-22 Haziran'da ÖSYM tarafından uygulanacak sınav için hazırlıklarını tamamlarken gözler şimdi sınav giriş belgelerinin ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre güncel bilgiler.

YKS sınav giriş yerleri bekleniyor: 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 1

2025 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS sınavları öncesinde, güzel bir üniversitede okuyabilme hayaliyle sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Adaylar, sınav günü yanlarında olması zorunlu olan sınav giriş belgesinin ise yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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YKS sınav giriş yerleri bekleniyor: 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 2

2025 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS sınav giriş yerleri bekleniyor: 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 3

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

YKS sınav giriş yerleri bekleniyor: 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 4

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri

yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

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