YKS sınav giriş yerleri bekleniyor: 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranında
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca aday, 21-22 Haziran'da ÖSYM tarafından uygulanacak sınav için hazırlıklarını tamamlarken gözler şimdi sınav giriş belgelerinin ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre güncel bilgiler.
2025 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS sınavları öncesinde, güzel bir üniversitede okuyabilme hayaliyle sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Adaylar, sınav günü yanlarında olması zorunlu olan sınav giriş belgesinin ise yayımlanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?