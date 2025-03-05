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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin 3 Mart Pazartesi günü sona ermesinin ardından üniversiteli adayları sınav çalışmalarına hız verdi. Sınava dair hazırlıklar devam ederken bir yandan da sınav giriş yerlerinin de yazacağı sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi merak ediliyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı - 1

2025-YKS başvuruları sona erdi. 2025 YKS kapsamındaki oturumlarına katılarak üniversiteli olma hayali kuran adaylar, başvurularını geride bıraktı. Çeşitli nedenlerle başvuru gününde işlemlerini yapmayan üniversiteli adayları şimdi ÖSYM'nin belirlediği geç başvuru gününde bir fırsata daha sahip olacak. ÖSYM'den 2025 YKS oturumlarına başvuru yapamayanlar için 11-13 Mart'ta bir hak daha tanınacak. İşte, 2025 YKS sınav giriş yerleri hakkında bilgiler...

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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı - 2

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek.

Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı - 3

2025 YKS OTURUM TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın oturum tarihleri ise şöyle;

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025

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