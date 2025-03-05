YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı
2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin 3 Mart Pazartesi günü sona ermesinin ardından üniversiteli adayları sınav çalışmalarına hız verdi. Sınava dair hazırlıklar devam ederken bir yandan da sınav giriş yerlerinin de yazacağı sınav giriş belgelerinin yayınlanma tarihi merak ediliyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2025-YKS başvuruları sona erdi. 2025 YKS kapsamındaki oturumlarına katılarak üniversiteli olma hayali kuran adaylar, başvurularını geride bıraktı. Çeşitli nedenlerle başvuru gününde işlemlerini yapmayan üniversiteli adayları şimdi ÖSYM'nin belirlediği geç başvuru gününde bir fırsata daha sahip olacak. ÖSYM'den 2025 YKS oturumlarına başvuru yapamayanlar için 11-13 Mart'ta bir hak daha tanınacak. İşte, 2025 YKS sınav giriş yerleri hakkında bilgiler...