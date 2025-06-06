YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte (2025 ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama)

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:



Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi



Sınav saati ve oturum bilgisi



Fotoğrafı ve kimlik bilgileri



yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.