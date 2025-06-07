YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, üniversite sınavlarında ter dökecek olan binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan üniversite sınavları öncesinde, adaylar sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Yayımlanacak olan sınav giriş belgesiyle birlikte, AYT-TYT sınavlarına girecek olan adayların sınav ve salon bilgisi belli olacak. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 1

2025 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı, 21-22 Haziran'da uygulanacak olan AYT ve TYT sınavlarına katılım sağlayacak üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. Sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav giriş yerlerinin yayımlanmasıyla hangi okullarda sınava gireceklerini öğrenebilecek. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 2

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. 6-7-8-9 Haziran tarihlerinin Kurban Bayramı olması nedeniyle, YKS sınav giriş yerlerinin 10-13 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 3

2025 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler ÖSYM AİS ekranında - 4

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri

yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

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