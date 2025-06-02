YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı giriş yerleri

2025 YKS sınav giriş yerleri, üniversite sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel ve yüksek puanlı bir üniversite kazanmak için AYT ve TYT sınavlarına hazırlanmaya devam eden öğrenciler, sınava az bir zaman kala son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sınav öncesinde ise tüm gözler artık YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?