YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı giriş yerleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sınavı için giriş belgesi sorgulama ekranı bekleniyor. 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak olan 2025 YKS (TYT-AYT-YDT) için sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açılıyor. Adayların sınav esnasında yanlarında bulundurmak zorunda oldukları YKS sınav giriş belgeleri ve sınava girecekleri salon bilgisi belli olacak. Peki, 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı giriş yerleri - 1

2025 YKS sınav giriş yerleri, üniversite sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel ve yüksek puanlı bir üniversite kazanmak için AYT ve TYT sınavlarına hazırlanmaya devam eden öğrenciler, sınava az bir zaman kala son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sınav öncesinde ise tüm gözler artık YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı giriş yerleri - 2

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 YKS sınav yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sınav yerleri görüntülenebilecek.

YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı giriş yerleri - 3

2025 YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı giriş yerleri - 4

YKS GİRİŞ BELGELERİNDE NELER OLACAK?

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın:

Sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgisi

Sınav saati ve oturum bilgisi

Fotoğrafı ve kimlik bilgileri

yer alacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları ve kimlik belgeleriyle birlikte sınav yerine gelmeleri zorunludur.

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