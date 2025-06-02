YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı giriş yerleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS sınavı için giriş belgesi sorgulama ekranı bekleniyor. 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak olan 2025 YKS (TYT-AYT-YDT) için sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açılıyor. Adayların sınav esnasında yanlarında bulundurmak zorunda oldukları YKS sınav giriş belgeleri ve sınava girecekleri salon bilgisi belli olacak. Peki, 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sınav giriş yerleri, üniversite sınavlarına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Güzel ve yüksek puanlı bir üniversite kazanmak için AYT ve TYT sınavlarına hazırlanmaya devam eden öğrenciler, sınava az bir zaman kala son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sınav öncesinde ise tüm gözler artık YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?