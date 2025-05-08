YKS sınav giriş yerleri tarihi 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerlerinin açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 oturum şeklinde düzenlenecek olan üniversite sınavları 2 gün boyunca yapılacak. Adaylar ilk gün TYT ikinci gün ise AYT ve isteyenler YDT sınavlarına katılım sağlayacak. Sınava az bir zaman kala ise gözler adayların sınava girecekleri okul ve salonlara çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 yılında düzenlenecek olan YKS yani üniversite sınavları öncesinde tüm gözler sınav giriş yerlerinin ne zaman yayımlanacağına çevrildi. YKS sınav giriş yerleri her yıl haziran ayına yaklaştıkça öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 21-22 Haziran'da yapılacak sınavlar öncesinde, öğrenciler hangi okul ve salonlarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?