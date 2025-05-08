YKS sınav giriş yerleri tarihi 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerlerinin açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 oturum şeklinde düzenlenecek olan üniversite sınavları 2 gün boyunca yapılacak. Adaylar ilk gün TYT ikinci gün ise AYT ve isteyenler YDT sınavlarına katılım sağlayacak. Sınava az bir zaman kala ise gözler adayların sınava girecekleri okul ve salonlara çevrildi. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri tarihi 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

2025 yılında düzenlenecek olan YKS yani üniversite sınavları öncesinde tüm gözler sınav giriş yerlerinin ne zaman yayımlanacağına çevrildi. YKS sınav giriş yerleri her yıl haziran ayına yaklaştıkça öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl 21-22 Haziran'da yapılacak sınavlar öncesinde, öğrenciler hangi okul ve salonlarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2025 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS sınav giriş yerleri tarihi 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.

Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

YKS sınav giriş yerleri tarihi 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

2025 ÜNİVERSİTE SINAV TAKVİMİ

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS sınav giriş yerleri tarihi 2025: YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? - 4

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER