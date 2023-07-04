YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi belli oldu

2023 YKS sonuçları için heyecan artıyor. YKS 2023 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumları yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi belli oldu - 1

3 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşen YKS'nin sonuçları, tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları bu ay içinde ilan edilecek. İşte, 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi...

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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi belli oldu - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi belli oldu - 3

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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