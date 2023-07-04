YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi belli oldu
2023 YKS sonuçları için heyecan artıyor. YKS 2023 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumları yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşen YKS'nin sonuçları, tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları bu ay içinde ilan edilecek. İşte, 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi...