YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi belli oldu

3 milyona yakın adayın katılımı ile gerçekleşen YKS'nin sonuçları, tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları bu ay içinde ilan edilecek. İşte, 2023 TYT-AYT ve YDT sonuç tarihi...