YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuç ve tercih takvimi

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 3,5 milyondan fazla adayın katılımı ile gerçekleşen YKS oturumlarının sonuçları tamamlanan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. ÖSYM'nin 2024 sınav takvimine göre, YKS sınav sonuçları yakın zaman içinde erişime açılacak. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuç ve tercih takvimi - 1

2024 YKS sonuçları için heyecan giderek artıyor. YKS 2024 yılında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sınava katılım sağlayan adaylar kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite tercih işlemleri başlayacak. İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...

EĞİTİM HABERLERİ

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuç ve tercih takvimi - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuç ve tercih takvimi - 3

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS sonuç ve tercih takvimi - 4

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

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