YKS sınav tarihi 2026: YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Milli maç öncesi gündemde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS tarihinin değiştiğini duyurdu.

LGS sınavı, milli maç dolayısıyla bir gün öne çekilerek 14 Haziran Pazar günü yerine 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.

Ayrıca, sınav hazırlıkları dolayısıyla 12 Haziran'da okullar tatil edildi ve kamu personelleri ise idari izinli sayılacak.