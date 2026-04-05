YKS sınav tarihi 2026: YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Milli maç öncesi gündemde
05.04.2026 09:28
Son Güncelleme: 05.04.2026 09:58
Aydın Kayar
Türkiye-Paraguay maçının YKS tarihine denk gelmesi nedeniyle YKS sınav tarihine çevrildi. 2026 YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi?
2026 YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği, üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2026 LGS sınavının milli maç nedeniyle bir gün önce çekilmesinin ardından YKS sınav tarihinin de değişmesi gündemde. Peki, 2026 YKS ne zaman, ertelendi mi?
2026 LGS ERTELENDİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS tarihinin değiştiğini duyurdu.
LGS sınavı, milli maç dolayısıyla bir gün öne çekilerek 14 Haziran Pazar günü yerine 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.
Ayrıca, sınav hazırlıkları dolayısıyla 12 Haziran'da okullar tatil edildi ve kamu personelleri ise idari izinli sayılacak.
2026 YKS ERTELENECEK Mİ?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavları 2026 yılında 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleşecek.
20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Paraguay maçı nedeniyle, YKS sınav tarihinin de ertelenmesi gündemde yer alıyor.
ÖSYM Başkanlığı tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
2026 YKS, TYT, YDT, AYT OTURUM TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar