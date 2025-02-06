YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2025 YKS kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun paylaşılması ardından sınav başvuru ücreti de merak edilen konulardan biri oldu. YKS başvurularının geçerli olması için adayların sınav ücretini belirlenen bankalara yatırması gerekiyor. Peki, 2025 YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
Lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunlarının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2025 başvuruları için süreç 6 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri bilgisine yer verilmişti. 2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.