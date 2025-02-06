YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2025 YKS kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun paylaşılması ardından sınav başvuru ücreti de merak edilen konulardan biri oldu. YKS başvurularının geçerli olması için adayların sınav ücretini belirlenen bankalara yatırması gerekiyor. Peki, 2025 YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2025 YKS kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu - 1

Lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunlarının katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2025 başvuruları için süreç 6 Şubat itibariyle başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde 2025 YKS başvuru ve sınav tarihleri bilgisine yer verilmişti. 2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.

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YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2025 YKS kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu - 2

YKS BAŞVURU ÜCRETİNİ ÖDEMEK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak ancak ücret ödeme için son gün 4 Mart 2025 olarak belirlendi.

YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2025 YKS kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu - 3

YKS ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS sınav ücreti ne kadar, başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2025 YKS kılavuzuyla ayrıntılar belli oldu - 4

ÜCRETİ YATIRMAYANLARIN BAŞVURUSU GEÇERSİZ OLACAK

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması sınava başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacak.

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