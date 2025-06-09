YKS sınav yerleri 2025: YKS (AYT- TYT-YDT) sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
YKS sınav yerleri için gözler ÖSYM AİS’e çevrildi. AYT, TYT ve YDT oturumları bu yıl 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek. YKS sınav giriş belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Her bir oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi düzenlenecek. YKS sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıktı şeklinde alınacak. Peki 2025 YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav yerleri sorgulama ekranı
2025 yılında 2 milyon 650 bin 640 aday üniversite sınavına başvuru yaptı. Hayallerindeki üniversitelerde eğitim almak isteyen yüzbinlerce aday AYT, TYT ve YDT oturumlarında ter dökecek. Her oturum için ayrı sınav giriş belgesi düzenleniyor. YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacak okulların adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kuralları yer alacak. Sınav gününde adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav başladıktan sonra okullara giriş-çıkışlar kapatılacak. Adayların kimlik ve sınav giriş belgesi kontrol için önceden okullarda hazır olması gerekiyor. Peki YKS sınav giriş belgesi 2025 erişime açıldı mı? İşte, YKS sınav yerlerinde son durum…