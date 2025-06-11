YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Yaşanan gelişme ardından üniversite adayları, "YKS sınav yerleri bilgisini nasıl öğrenirim?" sorusuna yanıt arıyor. Adayların sınav günü ilgili oturuma ilişkin YKS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.

YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir? - 1

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınava giriş belgelerine yönelik beklenen duyuru geldi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir? - 2

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir? - 3

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer alıyor. Ayrıca adayın fotoğrafı ve sınav kuralları da belgede bulunuyor. Adayların her oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi bulundurmaları gerekiyor.

YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir? - 4

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

DİKKAT!

21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir? - 5

AİLELERE SAKİN KALIN ÖNERİSİ

Eğitim uzmanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ailelerine, sınava günler kala çocuklarının strese girmemeleri için rahatlatıcı sözler söylemelerini ve evdeki olağan akışı bozmamalarını önerdi.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Pişkin, yaptığı açıklamada, üniversite ve liselere giriş sınavlarına girecek adaylar ile ailelerine tavsiyelerde bulundu.


YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir? - 6

İki sınavda da rekabetin yüksek olduğunu belirten Pişkin, bu sınavlara hazırlanırken çok test çözmek yerine hata yapılan sorulara odaklanılarak yanlışların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Pişkin, zaman tutarak çalışmanın önemini vurgulayarak, öğrencilerin süreyi iyi değerlendirerek denemeleri belirli sürede çözmeye odaklanmalarının faydalı olacağını vurguladı.

Sınava bir hafta kala hazırlıkların bırakılmaması tavsiyesinde bulunan Pişkin, "Zihinsel ve ruhsal gelişim önemli. Dolayısıyla, adayların neşeli ve keyifli çalışmaları, araya molalar koymaları, kendilerini dinlendirebilmeleri ve hobileriyle uğraşmaları önemli. Kendilerini strese sokacak kadar yoğun çalışmalarını tavsiye etmem." dedi.

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