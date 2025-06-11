YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Yaşanan gelişme ardından üniversite adayları, "YKS sınav yerleri bilgisini nasıl öğrenirim?" sorusuna yanıt arıyor. Adayların sınav günü ilgili oturuma ilişkin YKS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınava giriş belgelerine yönelik beklenen duyuru geldi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.