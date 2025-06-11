YKS sınav yerleri açıklandı duyurusu: YKS 2025 sınav merkezi bilgileri ve giriş belgeleri nasıl görüntülenir?

İki sınavda da rekabetin yüksek olduğunu belirten Pişkin, bu sınavlara hazırlanırken çok test çözmek yerine hata yapılan sorulara odaklanılarak yanlışların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.



Pişkin, zaman tutarak çalışmanın önemini vurgulayarak, öğrencilerin süreyi iyi değerlendirerek denemeleri belirli sürede çözmeye odaklanmalarının faydalı olacağını vurguladı.



Sınava bir hafta kala hazırlıkların bırakılmaması tavsiyesinde bulunan Pişkin, "Zihinsel ve ruhsal gelişim önemli. Dolayısıyla, adayların neşeli ve keyifli çalışmaları, araya molalar koymaları, kendilerini dinlendirebilmeleri ve hobileriyle uğraşmaları önemli. Kendilerini strese sokacak kadar yoğun çalışmalarını tavsiye etmem." dedi.