YKS sınav yerleri açıklandı (ÖSYM AİS YKS 2025 sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sınav yerleri, sınava kısa bir süre kala ilan edildi. YKS sınav yerlerini öğrenmek isteyen üniversite adayları, ÖSYM'nin resmi sitesine erişim sağlıyor. 21-22 Haziran'da yapılacak YKS'nin sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden görüntülenebilecek.
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınava giriş belgelerine yönelik beklenen duyuru geldi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran'da uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.