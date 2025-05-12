YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) giriş yerleri için tüm gözler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına çevrildi. Üniversite sınavlarına katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci, yaşadıkları şehirlerdeki hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. 21-22 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavı öncesinde artık sınav giriş yerlerinin belli olması için sayılı gün kaldı. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
2025 YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Genellikle sınav tarihinden 10-15 gün önce açıklanan sınav giriş yerleriyle birlikte, öğrenciler sınava girecekleri okulları ve salonları öğrenecek. Peki, 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?