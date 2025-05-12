YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) giriş yerleri için tüm gözler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına çevrildi. Üniversite sınavlarına katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci, yaşadıkları şehirlerdeki hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. 21-22 Haziran'da yapılacak olan YKS sınavı öncesinde artık sınav giriş yerlerinin belli olması için sayılı gün kaldı. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 1

2025 YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Genellikle sınav tarihinden 10-15 gün önce açıklanan sınav giriş yerleriyle birlikte, öğrenciler sınava girecekleri okulları ve salonları öğrenecek. Peki, 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 2

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.

Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 3

2025 ÜNİVERSİTE SINAV TAKVİMİ

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS sınav yerleri AİS sorgulama ekranı 2025: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - 4

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

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