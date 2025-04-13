YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı giriş belgeleri
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025 YKS) giriş yerleri, üniversite sınavlarına hazırlanan adayların gündeminde ilk sıralarda bulunuyor. YKS kapsamındaki oturumlara katılım sağlayacak adaylar, AYT, TYT ve YDT sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tüm gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor.