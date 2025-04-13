YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı giriş belgeleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025 YKS) giriş yerleri, üniversite sınavlarına hazırlanan adayların gündeminde ilk sıralarda bulunuyor. YKS kapsamındaki oturumlara katılım sağlayacak adaylar, AYT, TYT ve YDT sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı giriş belgeleri - 1

2025 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tüm gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor.


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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı giriş belgeleri - 2

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek.

Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınavı giriş belgeleri - 3

2025 YKS OTURUM TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın oturum tarihleri ise şöyle;

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025

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