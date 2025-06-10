YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM kılavuzuna göre YKS 2025 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından internet üzerinden adayların erişimine sunulacak. Üniversite adaylarının sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için sınav yerlerini önceden öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Adaylar, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına ait sınav yerlerini online sistem üzerinden öğrenebilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa süre kala adaylar sınav yerleri bilgisini sorgulamaya başladı. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirmişti. Son hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınav yerlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS sınav giriş belgesiyle öğrenebilecek.