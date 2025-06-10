YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM kılavuzuna göre YKS 2025 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih

ÖSYM KILAVUZUNA GÖRE SINAV YERLERİNİN AÇIKLANACAĞI TARİH

ÖSYM yetkilileri tarafından yayımlanan kılavuzda; "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. " ifadelerine yer verilmişti.