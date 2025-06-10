YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM kılavuzuna göre YKS 2025 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından internet üzerinden adayların erişimine sunulacak. Üniversite adaylarının sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için sınav yerlerini önceden öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Adaylar, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına ait sınav yerlerini online sistem üzerinden öğrenebilecek.

YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM kılavuzuna göre YKS 2025 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa süre kala adaylar sınav yerleri bilgisini sorgulamaya başladı. ÖSYM,  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirmişti. Son hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınav yerlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS sınav giriş belgesiyle öğrenebilecek.

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YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM kılavuzuna göre YKS 2025 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 2

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Geçmiş ÖSYM uygulamalarına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce adayların erişimine açılıyor. 4,5 gün süren Kurban Bayramı ardından devlet kurumları faaliyetlerine geri döndü.

ÖSYM'nin 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak YKS için sınav merkezlerini Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında ilan etmesi bekleniyor.

YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM kılavuzuna göre YKS 2025 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 3

ÖSYM KILAVUZUNA GÖRE SINAV YERLERİNİN AÇIKLANACAĞI TARİH

ÖSYM yetkilileri tarafından yayımlanan kılavuzda; "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.  Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.  " ifadelerine yer verilmişti.

YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM kılavuzuna göre YKS 2025 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 4

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilir ve yazdırabilirler.

YKS sınav yerleri (sınav giriş belgesi) açıklandı mı? ÖSYM kılavuzuna göre YKS 2025 sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih - 5

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer alıyor. Ayrıca adayın fotoğrafı ve sınav kuralları da belgede bulunuyor. Adayların her oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi bulundurmaları gerekiyor.

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