YKS sınav yerleri sorgulama 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınava sayılı gün kala hazırlıklarına devam eden öğrenciler, sınava girecekleri salon ve okulları öğrenebilmek için 2025 YKS sınav giriş yerlerinin ÖSYM üzerinden yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri sorgulama 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

YKS sınavı giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Bu yıl 21-22 Haziran'da uygulanacak olan üniversite sınavları öncesinde son hazırlıklar sürmeye devam ederken, tüm gözler artık YKS sınav giriş yerlerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS sınav yerleri sorgulama 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.

Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

YKS sınav yerleri sorgulama 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS sınav yerleri sorgulama 2025: YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

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