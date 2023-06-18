YKS sınav yorumları 2023: YKS (TYT-AYT) zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin sona ermesinin ardından, sınavdan çıkan on binlerce öğrenci, sınav yorumlarını araştırmaya başladı. "YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? TYT türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri soruları nasıldı?" gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler, sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Sınavın ikinci oturumu olan AYT sürmeye devam ederken ise sınav yorumları merak ediliyor. Peki, YKS sınavı nasıldı? Sınav zor muydu kolay mıydı? İşte 2023 yılı YKS sınav yorumları.

YKS sınav yorumları 2023: YKS (TYT-AYT) zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 1

YKS sınavının ilk oturumu TYT dün saat 10.15'de başladı. 2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başladı ve sınav 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.

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YKS sınav yorumları 2023: YKS (TYT-AYT) zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 2

YKS SINAV YORUMLARI 2023

Sınavın ilk oturumu olan TYT'nin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınavın nasıl zor mu yoksa kolay mı olup olmadığını sosyal medya üzerinden yorumlamaya başladı. İşte sınava giren öğrencilerden gelen bazı yorumlar;

YKS sınav yorumları 2023: YKS (TYT-AYT) zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 3

- Tarihin en zor yks sınavına giren olarak sen affetsen de ben affetmem

- Türkçeyi yeni bitirip herkesin kitapçığı verdiğini görünce benim matematik sorularına attığım çaresiz bakış

- Tyt kötü geçti ama bir umudumuz daha var o da ayt

- Ayt'ye girmediğim için ben de bir pişmanlık yaşadım ama tyt harbiden ne kolaydı ya

- Bugün akşamdan itibaren tyt calışmaya baslıyorum. Seneye sınava gireceğim ve yeteri kadar dersimi aldım. Hiçbir şey icin geç değil

- Sınav çok güzeldi bir tek fen zordu bana göre inşallah güzel gelir.

- Tyt'den sonra Ayt'ye girme hevesi kalmadı.

- Allah aşkına 11. sınıfa geçenler şimdiden sınava çalışmaya başlasınlar çünkü kafanız 12. sınıfta çok rahat olacak. Ben çok pişmanım 11. sınıfta yattığım için

- Tyt'yi mahvettim umarım ydt güzel geçecek.

- Türkçe paragraf soruları beni okurken biraz zorladı. Onun dışında sınav bence iyiydi

YKS sınav yorumları 2023: YKS (TYT-AYT) zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları - 4

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

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