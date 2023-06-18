YKS sınav yorumları 2023: YKS (TYT-AYT) zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları
Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan TYT'nin sona ermesinin ardından, sınavdan çıkan on binlerce öğrenci, sınav yorumlarını araştırmaya başladı. "YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? TYT türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri soruları nasıldı?" gibi sorulara yanıt arayan öğrenciler, sosyal medya üzerinden araştırma yapıyor. Sınavın ikinci oturumu olan AYT sürmeye devam ederken ise sınav yorumları merak ediliyor. Peki, YKS sınavı nasıldı? Sınav zor muydu kolay mıydı? İşte 2023 yılı YKS sınav yorumları.
YKS sınavının ilk oturumu TYT dün saat 10.15'de başladı. 2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.
YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başladı ve sınav 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.