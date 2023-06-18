YKS sınav yorumları 2023: YKS (TYT-AYT) zor muydu kolay mıydı? İşte Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri sınav yorumları

- Tarihin en zor yks sınavına giren olarak sen affetsen de ben affetmem



- Türkçeyi yeni bitirip herkesin kitapçığı verdiğini görünce benim matematik sorularına attığım çaresiz bakış



- Tyt kötü geçti ama bir umudumuz daha var o da ayt



- Ayt'ye girmediğim için ben de bir pişmanlık yaşadım ama tyt harbiden ne kolaydı ya



- Bugün akşamdan itibaren tyt calışmaya baslıyorum. Seneye sınava gireceğim ve yeteri kadar dersimi aldım. Hiçbir şey icin geç değil



- Sınav çok güzeldi bir tek fen zordu bana göre inşallah güzel gelir.



- Tyt'den sonra Ayt'ye girme hevesi kalmadı.



- Allah aşkına 11. sınıfa geçenler şimdiden sınava çalışmaya başlasınlar çünkü kafanız 12. sınıfta çok rahat olacak. Ben çok pişmanım 11. sınıfta yattığım için



- Tyt'yi mahvettim umarım ydt güzel geçecek.



- Türkçe paragraf soruları beni okurken biraz zorladı. Onun dışında sınav bence iyiydi