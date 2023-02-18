YKS sınavı ve başvuruları ne zaman, ertelenecek mi? Bakan Özer'den 2023 YKS açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştirilen YKS sınavı için başvuru tarihleri merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından, YKS başvurularının ertelenmesi de gündemdeydi. Peki, YKS sınavı ve başvuruları ne zaman, ertelenecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi;
"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.
Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"
Üniversite sınavına hazırlanan binlerce öğrenci, 2023 YKS başvuruları için tarihleri araştırıyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan YKS başvuruları için tarihler merak ediliyor.
YKS başvuru tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından YKS başvurularının mart ayının sonu itibariyle başlaması bekleniyor.
ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.
ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.
Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.