YKS sınavında yanında bulundurması yasak olan araç ve gereçler: 2025 YKS sınavına girerken neler yasak?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca adayın üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşacağı kritik bir dönemeç olacak. Sınava katılacak adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bazı kurallara dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle ÖSYM tarafından açıkça belirtilen "yasaklı eşyalar" listesi, sınav salonuna kabul edilip edilmemenizi doğrudan etkileyebilir. Peki, YKS sınavına girerken neler yasak? 2025 YKS sınavına girerken yanınızda bulundurmanız yasak olan araç ve gereçler neler?
YKS sınavına artık saatler kala adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. 21-22 Haziran'da üniversite sınavlarına girecek olan adaylar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken eşyaları merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, adayların yanlarında bulundurmaması gereken yasaklı eşyalar listesi belli oldu. Peki, YKS sınavına girerken neler yasak? 2025 YKS sınavına girerken yanınızda bulundurmanız yasak olan araç ve gereçler neler?