YKS son ödeme günü 2025 ÖSYM: Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS (TYT - AYT- YDT) sınav ve sonuç tarihleri
YKS (TYT - AYT- YDT) başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Adaylar şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyle giriş yaparak işlemlerini yapabiliyor. Üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat günü başladı. Öğrenciler, YKS başvuru ücreti son ödeme tarihini de araştırıyor. Bu yıl YKS sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Üniversite sınav tarihi...
Üniversite sınav günü yaklaşıyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS sınavı için geç başvurular 11-13 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav başvuru aşamasında adaylar her bir oturum için 450 TL ödeme yapması gerekiyor. Üniversite sınav ücretleri geç başvuru döneminde yüzde 50 artırımla ödeniyor. Adaylar başvuru sonrası sınav takvimine odaklanıyor. İşte, 2025 YKS günleri...