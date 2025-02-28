YKS son ödeme tarihi 2025 ÖSYM: Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS (TYT - AYT- YDT) sınav tarihleri

ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN?

YKS 2025 bu yıl sırayla; TYT 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.



AYT 22 Haziran Pazar günü saat 10:15 'te uygulanacak ve 180 dakika sürecek.



YDT ise 22 Haziran Pazar günü saat 15:45'te yapılacak ve 120 dakika süre verilecek.