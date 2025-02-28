YKS son ödeme tarihi 2025 ÖSYM: Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS (TYT - AYT- YDT) sınav tarihleri

YKS (TYT - AYT- YDT) başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Adaylar şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyle giriş yaparak işlemlerini yapabiliyor. Üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat günü başladı. Öğrenciler, YKS başvuru ücreti son ödeme tarihini de araştırıyor. Bu yıl YKS sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Üniversite sınav tarihi...

YKS son ödeme tarihi 2025 ÖSYM: Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS (TYT - AYT- YDT) sınav tarihleri - 1

Üniversite sınav günü yaklaşıyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS sınavı için geç başvurular 11-13 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav başvuru aşamasında adaylar her bir oturum için 450 TL ödeme yapması gerekiyor. Üniversite sınav ücretleri geç başvuru döneminde yüzde 50 artırımla ödeniyor. Adaylar başvuru sonrası sınav takvimine odaklanıyor. İşte, 2025 YKS günleri...

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YKS son ödeme tarihi 2025 ÖSYM: Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS (TYT - AYT- YDT) sınav tarihleri - 2

ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN?

YKS 2025 bu yıl sırayla; TYT 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT 22 Haziran Pazar günü saat 10:15 'te uygulanacak ve 180 dakika sürecek.

YDT ise 22 Haziran Pazar günü saat 15:45'te yapılacak ve 120 dakika süre verilecek.

YKS son ödeme tarihi 2025 ÖSYM: Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS (TYT - AYT- YDT) sınav tarihleri - 3

YKS SON ÖDEME TARİHİ

Üniversite sınavına katılacak adayların her bir oturum için 450 TL ödeme yapması gerekiyor. Sınav ücreti ödemeleri son olarak 4 Mart günü saat 23:59'a kadar yapılabilir.

YKS son ödeme tarihi 2025 ÖSYM: Üniversite sınavına kaç gün kaldı? YKS (TYT - AYT- YDT) sınav tarihleri - 4

2025 YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları bu sene 22 Temmuz 2025 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

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