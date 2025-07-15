YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) maratonu geride kaldı. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından şimdi gözlerini ÖSYM tarafından duyurulacak olan YKS sonuç tarihine çevirdi. Sınav sürecini geride bırakan yüzbinlerce öğrenci, puanlarını ve sıralamalarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Açıklanacak olan YKS sonuçlarıyla birlikte öğrenciler puanlarına göre üniversitelerin taban puanlarına göre tercih yapacak. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS takvimine göre güncel bilgiler…

YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - 1

2025 YKS sonuç tarihi, üniversite tercihleri öncesinde TYT ve AYT sınav puanlarını merak eden adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve OBP puanı gibi bilgiler belli olacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - 2

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimi doğrultusunda YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacağını duyurdu. Adaylar sonuçlarını, belirtilen tarihten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - 3

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

YKS sonuçları sadece ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylara ayrıca sonuç belgesi basılı olarak gönderilmeyecek. Sınav sonuç ekranında adayların:

TYT, AYT ve YDT testlerinden aldıkları puanlar,

Yerleştirme puanları,

Başarı sıralamaları,

Ortaöğretim başarı puanı (OBP) gibi bilgiler yer alacak.

YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi - 4

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından üniversite tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercih dönemi genellikle sonuçların ilan edilmesini takip eden hafta içerisinde başlıyor. Adaylar, elde ettikleri puan ve sıralamalara göre devlet ve vakıf üniversitelerindeki lisans ve ön lisans programları arasından tercih yapabilecek.

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