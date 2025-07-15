YKS sonuç tarihi 2025: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları için tarih verdi

2025 YKS sonuç tarihi, üniversite tercihleri öncesinde TYT ve AYT sınav puanlarını merak eden adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve OBP puanı gibi bilgiler belli olacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?