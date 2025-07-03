YKS sonuç tarihi 2025: YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran yüzbinlerce adayın merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, sınavdan sonra tercih süreci için puanlarını ve tercih tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuç tarihi 2025: YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 YKS sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güzel bir üniversitede eğitim görmek ve okumak isteyen adaylar, gözlerini YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu da yayımlanacak. Peki, 2025 YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS sonuç tarihi 2025: YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Üniversiteli adayları, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS sonuç tarihi 2025: YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda yapacak. Tercih süreciyle ilgili tarih bilgisinin sonuç açıklama günü ya da hemen ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YKS sonuç tarihi 2025: YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 22 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki adımları izleyerek sonuçlarını öğrenebilecek:

https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresi ile sisteme girilir.

Açılan ekranda “2025-YKS Sonuç Belgesi” seçilerek görüntüleme yapılabilir.

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