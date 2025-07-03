YKS sonuç tarihi 2025: YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda yapacak. Tercih süreciyle ilgili tarih bilgisinin sonuç açıklama günü ya da hemen ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.