YKS sonuç tarihi 2025: YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite hayali kuran yüzbinlerce adayın merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin takvimine göre sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, sınavdan sonra tercih süreci için puanlarını ve tercih tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güzel bir üniversitede eğitim görmek ve okumak isteyen adaylar, gözlerini YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu da yayımlanacak. Peki, 2025 YKS (TYT-AYT) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?