ÖSYM takvimi 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 YKS tercihlerinin 23 Temmuz'a kadar başlaması bekleniyor.