ÖSYM takvimi 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS sınav sonuçları açıklandı, gözler tercih sürecine ve ÖSYM takvimine çevrildi. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. YKS tercih kılavuzuyla her yıl sürece ilişkin ayrıntılar duyuruluyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımla
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS sonuçları belirtilen tarihten bir gün önce 16 Temmuz'da açıklandı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. YKS sonuçları ardından tercih tarihleri merak konusu oldu.