ÖSYM takvimi 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS sınav sonuçları açıklandı, gözler tercih sürecine ve ÖSYM takvimine çevrildi. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. YKS tercih kılavuzuyla her yıl sürece ilişkin ayrıntılar duyuruluyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımla

ÖSYM takvimi 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS sonuçları belirtilen tarihten bir gün önce 16 Temmuz'da açıklandı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. YKS sonuçları ardından tercih tarihleri merak konusu oldu.

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ÖSYM takvimi 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 2

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 YKS tercihlerinin 23 Temmuz'a kadar başlaması bekleniyor.

ÖSYM takvimi 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 3

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

ÖSYM takvimi 2024: YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 4

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

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