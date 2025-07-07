YKS sınav sonuçları 2025 tarihi: AYT, TYT ve YDT sonuçları erken mi, ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu
YKS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Hayallerindeki üniversite ve bölümlerde eğitim almak isteyen yaklaşık 2.5 milyon aday 21-22 Haziran tarihinde düzenlenen oturumlara katıldı. Üç oturumda düzenlenen sınavın ardından adaylar sonuç takvimine odaklandı. YKS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayacak. YKS sınav sonuçları ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık türünden puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Sosyal medyada ve bazı platformlarda sınav sonuçlarının erken açıklanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvim uygulanacak. Peki 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçları tarihi…
YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih daha önce yayımlanan kılavuzla belirlenmişti. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların başarı sıralamaları da belli olacak. Adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dilden yaptıkları sıralamalarda üniversiteleri tercih edecek. YKS’de herhangi bir baraj uygulaması bulunmazken bazı bölümlerin tercih edilebilmesi için taban puan uygulanacak. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversite ve bölüme yer verebilecek. YKS sonuç ekranında adayların oturumlardan elde ettikleri toplam puan, yerleştirme puanı eklenmiş hali, başarı sıralamaları ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki YKS sonuçları erken mi açıklanacak? İşte, YKS sonuçları takvimi…