YKS sınav sonuçları 2025 tarihi: AYT, TYT ve YDT sonuçları erken mi, ne zaman açıklanacak? Takvim belli oldu

YKS sınav sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarih daha önce yayımlanan kılavuzla belirlenmişti. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların başarı sıralamaları da belli olacak. Adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dilden yaptıkları sıralamalarda üniversiteleri tercih edecek. YKS’de herhangi bir baraj uygulaması bulunmazken bazı bölümlerin tercih edilebilmesi için taban puan uygulanacak. Adaylar tercih listelerinde en fazla 24 üniversite ve bölüme yer verebilecek. YKS sonuç ekranında adayların oturumlardan elde ettikleri toplam puan, yerleştirme puanı eklenmiş hali, başarı sıralamaları ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. Peki YKS sonuçları erken mi açıklanacak? İşte, YKS sonuçları takvimi…