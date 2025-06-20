YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı sonuç takvimi belli oldu
Milyonlarca üniversite adayı, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlanacak olan TYT-AYT ve YDT sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav takvimi kapsamında sonuç duyuru tarihini resmi olarak ilan etti. Adaylar, sınav maratonunun ardından gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde ÖSYM üzerinden YKS sınavlarına katılım sağlayacak olan adaylar bir yandan da tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?