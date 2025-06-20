YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM üniversite sınavı sonuç takvimi belli oldu

SONUÇLARIN ARDINDAN TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak. Adaylar, aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu doğrultusunda yapacak. Tercih süreciyle ilgili ayrıntıların da sonuç açıklama günü ya da hemen ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.