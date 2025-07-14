YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YKS sonuç tarihi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) maratonu geride kaldı. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının ardından şimdi gözlerini ÖSYM tarafından duyurulacak olan YKS sonuç tarihine çevirdi. Sınav sürecini geride bırakan yüzbinlerce öğrenci, puanlarını ve sıralamalarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Açıklanacak olan YKS sonuçlarıyla birlikte öğrenciler puanlarına göre üniversitelerin taban puanlarına göre tercih yapacak. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS takvimine göre güncel bilgiler…
2025 YKS sonuç tarihi, üniversite tercihleri öncesinde TYT ve AYT sınav puanlarını merak eden adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve OBP puanı gibi bilgiler belli olacak. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?