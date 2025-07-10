YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, TYT,YDT) sonuç tarihi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gündeme geldi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının sonuçları için temmuz ayı işaret edilmişti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?