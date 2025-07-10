YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, TYT,YDT) sonuç tarihi

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından duyuruldu. Haziran ayında düzenlenen sınavın ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. YKS sonuçları, hem üniversite tercihlerinin yapılması hem de adayların başarı sıralamalarını öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, TYT,YDT) sonuç tarihi - 1

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gündeme geldi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının sonuçları için temmuz ayı işaret edilmişti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, TYT,YDT) sonuç tarihi - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, TYT,YDT) sonuç tarihi - 3

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, TYT,YDT) sonuç tarihi - 4

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Üniversite tercih sürecine ilişkin resmi tarihler henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl tercihler 25 Temmuz – 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde, tercihlerin temmuz ayının son günlerinde başlaması ve ağustosun ilk haftasında sona ermesi bekleniyor.

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