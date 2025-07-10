YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS (AYT, TYT,YDT) sonuç tarihi
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından duyuruldu. Haziran ayında düzenlenen sınavın ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. YKS sonuçları, hem üniversite tercihlerinin yapılması hem de adayların başarı sıralamalarını öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle gündeme geldi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanan üniversite sınavının sonuçları için temmuz ayı işaret edilmişti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?