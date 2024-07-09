YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS sonuçları için tarih verdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuçlara yönelik araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS sonuçları için tarih verdi - 1

3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav telaşını geride bırakan üniversite adayları YKS sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS sonuçları için tarih verdi - 2

YKS 2024 SONUÇ TARİHİ

2024 YKS kılavuzuyla sonuçların ilan edileceği tarih belli olmuştu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS sonuçları için tarih verdi - 3

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS sonuçları için tarih verdi - 4

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

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