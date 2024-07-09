YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS sonuçları için tarih verdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuçlara yönelik araştırmaları hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınav sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, YKS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav telaşını geride bırakan üniversite adayları YKS sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?