YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 YKS sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle YKS sonuç tarihi duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2024 YKS sonuç tarihi...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 YKS sonuç tarihi - 1

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda gerçekleşen sınava binlerce üniversite adayı katıldı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 YKS sonuç tarihi - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 YKS sonuç tarihi - 3

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 YKS sonuç tarihi - 4

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu öğrencilerin erişimine açacak. Adaylar, bu kılavuzu dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapacaklar.

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