YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2024 YKS sonuç tarihi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artış gösterdi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle YKS sonuç tarihi duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2024 YKS sonuç tarihi...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda gerçekleşen sınava binlerce üniversite adayı katıldı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?