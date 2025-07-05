YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı?

TERCİH DANIŞMANLIĞI BİRİMİ OLUŞTURULDU

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih süreci başlayacak. ÖSYM, tercih kılavuzunu sonuçlarla birlikte yayımlayacak. Adaylar, puanlarına göre tercih yapabilecek ve yerleştirme sonuçlarını yine ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerinde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.



Tercih Danışmanlığı Birimleri'nde, öğrencilerle yapılacak bireysel görüşmeler doğrultusunda öz farkındalık, akademik yeterlilikleri değerlendirme ve ilgi alanlarına uygun hedef belirleme gibi konularda rehberlik hizmeti sunulacak.



Tercih danışmanlığı hizmetiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel ilkeleri kapsamında öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, akademik başarıları ve mesleki hedefleri doğrultusunda en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

