YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçları için geri sayım başladı. Haziran ayında üç oturumda tamamlanan YKS sonucu için temmuz ayı işaret edildi. ÖSYM takvimiyle YKS sonuç tarihi duyuruldu. YKS sonuçlarının ardından da belirlenen takvim doğrultusunda YKS Tercih Danışmanlığı Birimleri danışmanlık hizmeti sunacak. Peki,YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı?
Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları için kısa bir süre kaldı. ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuru ile birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar bilgilendirildi.