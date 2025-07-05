YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçları için geri sayım başladı. Haziran ayında üç oturumda tamamlanan YKS sonucu için temmuz ayı işaret edildi. ÖSYM takvimiyle YKS sonuç tarihi duyuruldu. YKS sonuçlarının ardından da belirlenen takvim doğrultusunda YKS Tercih Danışmanlığı Birimleri danışmanlık hizmeti sunacak. Peki,YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı? - 1

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS)  sonuçları için kısa bir süre kaldı. ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuru ile birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar bilgilendirildi.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı? - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi 2025 sınav takvimi ve güncel duyurularına göre 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı? - 3

Adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarına katıldıkları YKS sonuçlarını bu tarihten itibaren ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecekler.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçların açıklanmasına kaç gün kaldı? - 4

TERCİH DANIŞMANLIĞI BİRİMİ OLUŞTURULDU

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite tercih süreci başlayacak. ÖSYM, tercih kılavuzunu sonuçlarla birlikte yayımlayacak. Adaylar, puanlarına göre tercih yapabilecek ve yerleştirme sonuçlarını yine ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin liselere ve üniversitelere yerleşme süreçlerine destek olmak amacıyla 81 il ve ilçelerinde 30 binin üzerinde "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturuldu.

Tercih Danışmanlığı Birimleri'nde, öğrencilerle yapılacak bireysel görüşmeler doğrultusunda öz farkındalık, akademik yeterlilikleri değerlendirme ve ilgi alanlarına uygun hedef belirleme gibi konularda rehberlik hizmeti sunulacak.

Tercih danışmanlığı hizmetiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel ilkeleri kapsamında öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, akademik başarıları ve mesleki hedefleri doğrultusunda en uygun eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

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