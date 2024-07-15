ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Yıllık ÖSYM takviminde YKS sonuç tarihine de yer verilmişti. Tercih süreci hazırlıklarını yapan üniversite adayları bir yandan da YKS sonuçlarının tarihini araştırıyor. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları bu hafta açıklanıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?
3 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı gün kala gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi.