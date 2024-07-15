ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç duyurusu için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Yıllık ÖSYM takviminde YKS sonuç tarihine de yer verilmişti. Tercih süreci hazırlıklarını yapan üniversite adayları bir yandan da YKS sonuçlarının tarihini araştırıyor. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları bu hafta açıklanıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? - 1

3 milyondan fazla adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına sayılı gün kala gözler ÖSYM sonuç ekranına çevrildi.

EĞİTİM HABERLERİ

ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? - 2

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 8-9 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları çarşamba günü (17 Temmuz 2024) ilan edilecek. 

YKS SONUÇ EKRANI

ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? - 3

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.  Adaylar, 2024 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? - 4

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek? - 5

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

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