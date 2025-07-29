YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı 2025-ÖZYES başvuruları 23-28 Temmuz arasında alındı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılan geç başvuru tarihini merak ediyor. Peki, YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti ne kadar?

YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti - 1

2025‑YKS kapsamında Spor Bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adayları ilgilendiren 2025‑ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı) için geç başvurular kısa bir süre sonra başlayacak. k. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, normal başvuru süresi 23–28 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı, geç başvuru fırsatıysa tek günle sınırlı kaldı.

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YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti - 2

ÖZYES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı 2025-ÖZYES geç başvuru işlemi 30 Temmuz 2025 saat 23:59'a kadar alınacak. Başvurular ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılabiliyor.

YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti - 3

ÖZYES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla ödenecektir.)

ÖZYES geç başvuru ücreti 2.250 TL olacak.

YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti - 4

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 ÖZYES Kılavuzu’nda adayların hakları, başvuru süreci, sınav merkezi seçimleri ve diğer tüm detaylar yer alıyor.

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