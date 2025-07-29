YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti

2025‑YKS kapsamında Spor Bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adayları ilgilendiren 2025‑ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı) için geç başvurular kısa bir süre sonra başlayacak. k. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, normal başvuru süresi 23–28 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı, geç başvuru fırsatıysa tek günle sınırlı kaldı.