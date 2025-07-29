YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti
YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı 2025-ÖZYES başvuruları 23-28 Temmuz arasında alındı. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, ÖSYM tarafından paylaşılan geç başvuru tarihini merak ediyor. Peki, YKS Spor özel yetenek sınavı geç başvuru ne zaman? ÖZYES geç başvuru ücreti ne kadar?
2025‑YKS kapsamında Spor Bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adayları ilgilendiren 2025‑ÖZYES (Özel Yetenek Sınavı) için geç başvurular kısa bir süre sonra başlayacak. k. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, normal başvuru süresi 23–28 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı, geç başvuru fırsatıysa tek günle sınırlı kaldı.