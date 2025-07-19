YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması

2025 YKS tercih sürecinde binlerce aday puanına uygun üniversite ve bölüm arayışına başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözel ve sayısal puanlarını öğrenen adaylar, 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi bölümlerin tercih edilebileceği merak ediliyor. İşte 2 ve 4 yıllık programlarda en çok tercih edilen bölümlerin puan aralıkları.