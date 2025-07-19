YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylar için en çok araştırılan konulardan biri taban puanlar ve başarı sıralamaları oldu. Özellikle 180 ile 300 puan aralığında alan bölümler, hem ön lisans (2 yıllık) hem de lisans (4 yıllık) programlara yerleşmek isteyen adaylar tarafından dikkatle inceleniyor. 2025 yılı YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, adaylar puanlarına ve başarı sıralamalarına göre en doğru tercihi yapmaya çalışacak. Bu kapsamda; 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla öğrenci kabul eden üniversite ve bölümleri sizler için derledik. İşte üniversitelerin puan aralığına göre tercih edilebilecek 2 ve 4 yıllık bölümleri...

YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması - 1

2025 YKS tercih sürecinde binlerce aday puanına uygun üniversite ve bölüm arayışına başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözel ve sayısal puanlarını öğrenen adaylar, 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi bölümlerin tercih edilebileceği merak ediliyor. İşte 2 ve 4 yıllık programlarda en çok tercih edilen bölümlerin puan aralıkları.

EĞİTİM HABERLERİ

YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması - 2

180-200 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığında genellikle TYT puanı ile tercih edilen ön lisans programları bulunur. Kontenjanı dolmayan bazı devlet ve vakıf MYO'larında yer bulmak mümkündür.

İlk ve Acil Yardım – Vakıf üniversitelerinde %50 burslu

Anestezi – Özel üniversiteler %50 burslu

Aşçılık – Devlet MYO’ları

Tıbbi Sekreterlik (Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)

Elektrik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Dış Ticaret

Moda Tasarımı

YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması - 3

200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

Fizyoterapi – Devlet MYO’ları

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekan Tasarımı

YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması - 4

220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

2 Yıllıklar:

Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

Ameliyathane Hizmetleri

Gıda Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

4 Yıllıklar:

İlahiyat (AÖF)

Açıköğretim İşletme / İktisat

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması - 5

250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

Tarih – Devlet üniversiteleri

İktisat / İşletme

Rekreasyon

Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması - 6

280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması - 7

300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

Bu puanla devlet üniversitelerinde iyi bölümler hedeflenebilir.

Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

İngilizce Öğretmenliği

Beslenme ve Diyetetik

Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması - 8

Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

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