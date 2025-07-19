YKS üniversite taban puanları 2025: YKS 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla nereye, hangi bölüme girerim? 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları sıralaması
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak adaylar için en çok araştırılan konulardan biri taban puanlar ve başarı sıralamaları oldu. Özellikle 180 ile 300 puan aralığında alan bölümler, hem ön lisans (2 yıllık) hem de lisans (4 yıllık) programlara yerleşmek isteyen adaylar tarafından dikkatle inceleniyor. 2025 yılı YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, adaylar puanlarına ve başarı sıralamalarına göre en doğru tercihi yapmaya çalışacak. Bu kapsamda; 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla öğrenci kabul eden üniversite ve bölümleri sizler için derledik. İşte üniversitelerin puan aralığına göre tercih edilebilecek 2 ve 4 yıllık bölümleri...
2025 YKS tercih sürecinde binlerce aday puanına uygun üniversite ve bölüm arayışına başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözel ve sayısal puanlarını öğrenen adaylar, 180, 190 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi bölümlerin tercih edilebileceği merak ediliyor. İşte 2 ve 4 yıllık programlarda en çok tercih edilen bölümlerin puan aralıkları.