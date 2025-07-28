YKS tercih dönemi öncesi 33 yeni bölüm: YÖK tarafından üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak?

YÖK ATLAS'TA YENİ ÖZELLİKLER

YÖK Başkanı, üniversite adaylarının YÖK Atlas platformunu mutlaka incelemeleri gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:



"Bu yıl YÖK Atlas'ta çok önemli yenilikler var. Ön lisans programlarına ait akreditasyon ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu, uygulamalı ders, staj ve iş yerinde eğitim imkanları da bu sistem içerisinde yer alacak. Kendinize en uygun bölümü seçerken tüm bu bilgilere mutlaka göz atmalısınız. Yeni açtığımız bölümler sadece çağın değil, sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre tasarlandı. Hem heyecanla okuyacağınız hem de mezun olunca istihdam problemi yaşamayacağınız programlar sizi bekliyor. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için doğru tercih fevkalade önemlidir. Biz sizler için hazırız, sıra şimdi sizde. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."