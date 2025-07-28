YKS tercih dönemi öncesi 33 yeni bölüm: YÖK tarafından üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 30 Temmuz’da başlayacak YKS tercih süreci öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, 2025 tercih kılavuzunda 9 yeşil dönüşüm, 7 dijital sağlık ve tarım ile 17 yapay zeka temelli yeni programın yer alacağını duyurdu. Peki, YKS yeni bölümler neler? Üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak?

YKS tercih dönemi öncesi 33 yeni bölüm: YÖK tarafından üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak? - 1

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretimde büyük bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını vurgulayarak, özellikle Meslek Yüksekokullarında (MYO) uygulamalı eğitimlerin artırıldığını belirtti. Özvar, "MYO'lar artık sadece diploma değil, doğrudan iş hayatına geçişin en hızlı yolu olacak" dedi.

Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan MYO’larda mezun olan öğrencilerin yüzde 80 oranında iş bulduğuna dikkat çeken Özvar, bu başarılı modeli tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini söyledi.

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YKS tercih dönemi öncesi 33 yeni bölüm: YÖK tarafından üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak? - 2

ÖĞRENCİLERE STAJ FIRSATI

Ayrıca, YÖK ile TOBB iş birliğinde 388 MYO'nun, 367 oda ve borsa ile eşleştirildiğini ifade eden Özvar, öğrencilerin mezun olmadan sektörle temas kurarak sanayicilerden ders alacaklarını ve staj yapma fırsatı bulacaklarını da ekledi.

YKS tercih dönemi öncesi 33 yeni bölüm: YÖK tarafından üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak? - 3

YKS TERCİH KILAVUZUNA YENİ NESİL PROGRAMLAR

YÖK’ün dönüşüm süreci kapsamında, iş gücü piyasasıyla bağı zayıflayan bölümlerin kapatıldığını, yerine ise doğrudan istihdam imkânı sunan yeni bölümlerin açıldığını belirten Özvar, bu yıl tercih kılavuzunda şu yeniliklerin öne çıktığını açıkladı:

9 yeşil dönüşüm odaklı program

7 dijital sağlık ve dijital tarım odaklı program

17 yapay zeka temelli program

Yapay zeka ile ilgili programların 80’in üzerinde üniversiteye yayıldığını söyleyen Özvar, bu bölümlerin geleceğin mesleklerine yönelik olarak kurgulandığını vurguladı.

YKS tercih dönemi öncesi 33 yeni bölüm: YÖK tarafından üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak? - 4

YÖK ATLAS'TA YENİ ÖZELLİKLER

YÖK Başkanı, üniversite adaylarının YÖK Atlas platformunu mutlaka incelemeleri gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu yıl YÖK Atlas'ta çok önemli yenilikler var. Ön lisans programlarına ait akreditasyon ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu, uygulamalı ders, staj ve iş yerinde eğitim imkanları da bu sistem içerisinde yer alacak. Kendinize en uygun bölümü seçerken tüm bu bilgilere mutlaka göz atmalısınız. Yeni açtığımız bölümler sadece çağın değil, sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre tasarlandı. Hem heyecanla okuyacağınız hem de mezun olunca istihdam problemi yaşamayacağınız programlar sizi bekliyor. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için doğru tercih fevkalade önemlidir. Biz sizler için hazırız, sıra şimdi sizde. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

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