YKS tercih dönemi öncesi 33 yeni bölüm: YÖK tarafından üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 30 Temmuz’da başlayacak YKS tercih süreci öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, 2025 tercih kılavuzunda 9 yeşil dönüşüm, 7 dijital sağlık ve tarım ile 17 yapay zeka temelli yeni programın yer alacağını duyurdu. Peki, YKS yeni bölümler neler? Üniversitelere hangi yeni bölümler açılacak?
YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretimde büyük bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını vurgulayarak, özellikle Meslek Yüksekokullarında (MYO) uygulamalı eğitimlerin artırıldığını belirtti. Özvar, "MYO'lar artık sadece diploma değil, doğrudan iş hayatına geçişin en hızlı yolu olacak" dedi.
Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan MYO’larda mezun olan öğrencilerin yüzde 80 oranında iş bulduğuna dikkat çeken Özvar, bu başarılı modeli tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini söyledi.