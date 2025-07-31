YKS tercih ekranı 2025: TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi için geri sayım başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde (https://ais.osym.gov.tr) yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile birlikte adaylar tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih süreci, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihler arasında belirli bir süreyle sınırlı olacak. Adayların bu süreyi dikkatle takip etmeleri ve tercihlerini kişisel ilgi alanlarına göre yapmaları büyük önem taşıyacak. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlıyor, tercihler nasıl yapılır ve adayların kaç tercih hakkı var? İşte ayrıntılar...