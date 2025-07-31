YKS tercih ekranı 2025: TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

YKS tercih ekranı, üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih dönemi resmen başlıyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte güncel taban puanları ve kontenjanlar belli olacak ve adaylar, başarı sıralamalarına ve puan türlerine göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan ön bilgilendirme tercih kılavuzuyla birlikte tercihler öncesinde adaylar bilgi sahibi olabilecek. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih işlemi nasıl yapılır ve adayların kaç tercih hakkı var? İşte TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.

YKS tercih ekranı 2025: TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 1

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi için geri sayım başladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde (https://ais.osym.gov.tr) yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile birlikte adaylar tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih süreci, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihler arasında belirli bir süreyle sınırlı olacak. Adayların bu süreyi dikkatle takip etmeleri ve tercihlerini kişisel ilgi alanlarına göre yapmaları büyük önem taşıyacak. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlıyor, tercihler nasıl yapılır ve adayların kaç tercih hakkı var? İşte ayrıntılar...

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YKS tercih ekranı 2025: TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 2

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2025 YKS tercihleri için geri sayım başladı.

YKS tercihleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

YKS tercih ekranı 2025: TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 3

2025 YKS TERCİH KILAVUZU

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlandı.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Not: Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

YKS tercih ekranı 2025: TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 4

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS tercih ekranı 2025: TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 5

2 ve 4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI

2025 YKS tercih dönemi, adayların üniversite yolculuğunda belirleyici rol oynayacak. Bu süreçte dikkatli ve bilinçli hareket etmek, başarı sıralaması doğrultusunda gerçekçi tercihlerde bulunmak büyük önem taşımaktadır. Tercih süreci başladığında ais.osym.gov.tr adresinden işlemler hemen yapılabilir hale gelecek.

Adaylar 2025 YKS sonuçlarından aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre tercih edecekleri bölümleri geçtiğimiz yılın 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını inceleyerek bilgi sahibi olabilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS tercih ekranı 2025: TYT-AYT puanına göre 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları - 6

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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